Тренер ЦСКА заявил, что Дивееву может потребоваться операция
Тренер ЦСКА Олег Фоменко рассказал о состоянии защитника армейцев Игоря Дивеева.
«Сейчас мы в ожидании решения. Либо терапевтическим методом снимать отек, опухоль, либо придется делать операцию. Врачи решают», — сказал Фоменко в эфире «Матч Премьер».
23-летний защитник получил повреждение в матче против «Зенита» (0:0, пенальти 4:5) в Суперкубке России. Дивеев был заменен после первого тайма встречи.
Ранее агент футболиста Олег Еремин заявил «СЭ», что защитник может пропустить первые матчи нового сезона.
В сезоне-2022/23 Дивеев провел 27 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
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