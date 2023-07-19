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Тренер ЦСКА заявил, что Дивееву может потребоваться операция

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко рассказал о состоянии защитника армейцев Игоря Дивеева.

«Сейчас мы в ожидании решения. Либо терапевтическим методом снимать отек, опухоль, либо придется делать операцию. Врачи решают», — сказал Фоменко в эфире «Матч Премьер».

23-летний защитник получил повреждение в матче против «Зенита» (0:0, пенальти 4:5) в Суперкубке России. Дивеев был заменен после первого тайма встречи.

Ранее агент футболиста Олег Еремин заявил «СЭ», что защитник может пропустить первые матчи нового сезона.

В сезоне-2022/23 Дивеев провел 27 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
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