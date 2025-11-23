«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

«Спартак» выразил соболезнования родным и близким Никиты Симоняна. Бывший форвард красно-белых скончался в возрасте 99 лет.

«Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Это огромная потеря для всей красно-белой семьи», — говорится в сообщении в Telegram-канале московского клуба.

Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958). В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в Мельбурне. Всего он забил 10 голов в 20 матчах за национальную команду.

Будучи тренером, Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» (1962, 1969) и трижды победил в Кубке СССР (1963, 1965, 1971). В 1973 году ереванский «Арарат» под руководством Симоняна выиграл чемпионат и Кубок страны. Также Симонян возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».