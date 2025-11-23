Капелло — о смерти Симоняна: «Очень грустно. Для меня Никита Павлович запомнится другом и очень хорошим человеком»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего нападающего «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна.

«Для меня Никита Павлович Симонян навсегда запомнится другом и очень хорошим человеком. Недавно я ему звонил по видеосвязи и поздравлял с 99-летием... А сегодня я узнаю о его смерти... Мне очень грустно. Соболезнования семье и близким Симоняна», — сказал Капелло «СЭ».

Симоняну было 99 лет. Он был старейшим из живущих олимпийских чемпионов.