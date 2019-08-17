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«Спартак» вдесятером удержал победу над ЦСКА в матче молодежек

17 августа 2019, 15:55
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«Спартак» в матче 6-го тура молодежного чемпионата России обыграл ЦСКА (2:1).

Чемпионат России

Молодежные команды

6-й тур

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:0)

Голы: Данилин, 34 (1:0). Тикнизян, 50 (1:1). Мирошниченко, 63 (2:1).

Удаление: Актисов (С), 64.

Судья: Матвеев (Москва).

17 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/​

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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