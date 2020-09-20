«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» и сравнялся по очкам с «Зенитом»

«Спартак» победил на выезде «Рубин» в матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России. Москвичи взяли верх со счетом 2:0.

Уже в самом начале встречи отличился нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Затем грубый промах на выходе допустил голкипер «Рубина» Никита Медведев. И мяч рикошетом от защитника Михаила Меркулова залетел в ворота казанцев.

В середине второго тайма «Спартак» остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил защитник Павел Маслов. Тем не менее, красно-белые удержали победный счет.

«Спартак» набрал 17 очков и сравнялся по очкам с лидером чемпионата «Зенитом».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

8-й тур

«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 0:2 (0:2)

Голы: Ларссон, 4 (0:1). Меркулов, 21 — в свои ворота (0:2).

«Рубин» (Казань): Медведев, Зуев (Игнатьев, 66), Бегич, Старфельт (С.Бакаев, 77), Меркулов (Уремович, 53), Макаров, Абильдгор, Йевтич, Шатов, Кварацхелия, Деспотович.

«Спартак» (Москва): Максименко, Кутепов, Джикия, Маслов, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 77), Айртон, Ларссон (Гапонов, 62), Понсе (Соболев, 88), З.Бакаев (Урунов, 75).

Предупреждения: Кварацхелия, 24. Абильдгор, 29. Маслов, 30. Меркулов, 47. Максименко, 61. Умяров, 81. Макаров, 90+2. Йевтич, 90+4.

Удаление: Маслов, 61 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Левников. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Мешков (Дмитров). Шаламберидзе (Москва).

20 сентября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».