«Спартак» ушел от поражения в матче с «Динамо» благодаря голам Джикии и Жиго на последних минутах

«Спартак» и «Динамо» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ сыграли вничью со счетом 2:2. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».

Голы у бело-голубых забили Иван Ордец (19-я минута) и Константин Тюкавин (60-я). В составе красно-белых на 87-й минуте отличился Георгий Джикия, а сравнял счет Самюэль Жиго на 90+1-й минуте.

В конце первого тайма между командами произошла массовая потасовка. Инцидент случился на 40-й минуте встречи после жесткого подката полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна против защитника красно-белых Максимилиано Кофрие.

У «Спартака» прервалась серия из трех побед подряд. Команда Руя Витории занимает седьмое место в турнирной таблице. 20 октября команда дома сыграет с «Лестером» в рамках группового турнира Лиги Европы.

«Динамо опустилось на третье место. В следующем матче бело-голубые сыграют с «Химками» (22 октября).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

11-й тур

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 2:2 (0:1)

Голы: Ордец, 19 (0:1). Тюкавин, 60 (0:2). Джикия, 87 (1:2). Жиго, 90+1 (2:2).

«Спартак» (Москва): Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 70), Айртон (Ломовицкий, 70), Бакаев, Соболев, Ларссон (Рассказов, 85).

«Динамо» (Москва): Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Шиманьски (Игбун, 82), Фомин, Захарян (Паршивлюк, 90+2), Нжи (Тюкавин, 46), Грулев (Сазонов, 90+2).

Предупреждения: Фомин, 13. Нжи, 24. Евгеньев, 35. Джикия, 44. Жиго, 44. Захарян, 44. Грулев, 44. Шиманьски, 47. Бакаев, 90+3.

Судьи: Карасев. Чельцов (оба — Москва), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Демешко (Химки).

16 октября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».