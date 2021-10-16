Опубликовано видео драки игроков «Спартака» и «Динамо» в матче РПЛ
Появилось видео потасовки между игроками «Спартака» и «Динамо» во время матча 11-го тура Тинькофф РПЛ.
На 40-й минуте после жесткого подката полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна против защитника красно-белых Максимилиано Кофрие вспыхнула драка, в которой приняли участие как футболисты, так и представители персонала команд.
А вот и видео яркой потасовки в концовке первой половины ?— Матч ТВ (@MatchTV) October 16, 2021
Захарян грубо подкатился под Кофрие, это не понравилось Джикии и Жиго. А потом понеслось ?
Дальше точно не будет скучно. Включай Матч ТВ, посмотрим встречу вместе ?https://t.co/IPONxPzoe6 pic.twitter.com/QxqLaSIYJO
По итогам эпизода по два игрока обеих команд получили желтые карточки. У «Спартака» были предупреждены Джикия и Жиго, у «Динамо» — Захарян и Грулев.
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