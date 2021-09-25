«Спартак» — «Уфа»: почему в ворота красно-белых не назначен пенальти?
На 47-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Уфа» в штрафной площади красно-белых после удара Вячеслава Кротова произошел контакт мяча с правой рукой Самюэля Жиго, однако арбитр Артем Любимов пенальти не назначил и предложил выполнить угловой удар. Правильно ли поступил судья?
Спартаковский защитник поворачивался спиной к мячу, сначала его локоть был отставлен в сторону, но в момент контакта рука была уже почти прижата к туловищу. В данной ситуации оснований для назначения пенальти, по мнению судейской бригады, не возникло. Видеоассистенты Сергей Иванов и Игорь Демешко, проведя проверку, не стали вмешиваться в действия Любимова.
Решение не наказывать Жиго 11-метровым ударом следует поддержать.
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