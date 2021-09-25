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Судейство

«Спартак» — «Уфа»: почему в ворота красно-белых не назначен пенальти?

20:38
25 сентября. Москва. «Спартак» — «Уфа». 25 сентября. Москва. «Спартак» — «Уфа».
25 сентября. Москва. «Спартак» — «Уфа».
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На 47-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Уфа» в штрафной площади красно-белых после удара Вячеслава Кротова произошел контакт мяча с правой рукой Самюэля Жиго, однако арбитр Артем Любимов пенальти не назначил и предложил выполнить угловой удар. Правильно ли поступил судья?

Спартаковский защитник поворачивался спиной к мячу, сначала его локоть был отставлен в сторону, но в момент контакта рука была уже почти прижата к туловищу. В данной ситуации оснований для назначения пенальти, по мнению судейской бригады, не возникло. Видеоассистенты Сергей Иванов и Игорь Демешко, проведя проверку, не стали вмешиваться в действия Любимова.

Решение не наказывать Жиго 11-метровым ударом следует поддержать.

25 сентября. Москва. "Спартак" - "Уфа".
25 сентября. Москва. «Спартак» — «Уфа».
25 сентября. Москва. "Спартак" - "Уфа".
25 сентября. Москва. «Спартак» — «Уфа».
Спартак — Уфа

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

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Александр Бобров все материалы автора

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