«Спартак» победил «Уфу» и поднялся на 8-е место

«Спартак» на своем поле победил «Уфу» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб выиграл со счетом 2:0.

Красно-белые открыли счет уже на 3-й минуте: отличился лучший бомбардир команды в этом сезоне, нападающий Эсекиэль Понсе.

В середине тайма «Спартак» увеличил свои преимущество. Полузащитник Квинси Промес воспользовал грубой ошибкой соперника при передаче и реализовал выход один на один с Александром Беленовым.

«Спартак» одержал победу после двух болезненных поражений от ЦСКА (0:1) и «Легии» (0:1) в матчах чемпионата России и Лиги Европы соответственно.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые поднялись на восьмое место, набрав 13 очков. «Уфа» занимает 13-е место, имея в активе 8 очков.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

9-й тур

«Спартак» (Москва) — «Уфа» — 2:0 (2:0)

Голы: Понсе, 3 (1:0). Промес, 29 (2:0).

«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Кауфриз, Мозес (Игнатов, 85), Литвинов, Умяров, Понсе (Соболев, 70), Айртон, Промес (Ломовицкий, 90), Бакаев (Рассказов, 71).

«Уфа»: Беленов, Бауэр (Сухов, 72), Плиев, Ботака-Иобома, Йокич, Касинтура (Иванов, 46), Камилов (Фищенко, 63), Мрзляк (Голубев, 64), Алиев (Милетич, 80), Агаларов, Кротов.

Предупреждения: Кротов, 18. Камилов, 19. Мрзляк, 54. Голубев, 68.

Судьи: Любимов (Санкт-Петербург). Сейфетдинов (Казань), Хатуев (Грозный).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Демешко (Химки).

25 сентября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».