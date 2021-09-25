«Спартак» победил «Уфу» и поднялся на 8-е место
«Спартак» на своем поле победил «Уфу» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб выиграл со счетом 2:0.
Красно-белые открыли счет уже на 3-й минуте: отличился лучший бомбардир команды в этом сезоне, нападающий Эсекиэль Понсе.
В середине тайма «Спартак» увеличил свои преимущество. Полузащитник Квинси Промес воспользовал грубой ошибкой соперника при передаче и реализовал выход один на один с Александром Беленовым.
«Спартак» одержал победу после двух болезненных поражений от ЦСКА (0:1) и «Легии» (0:1) в матчах чемпионата России и Лиги Европы соответственно.
В турнирной таблице РПЛ красно-белые поднялись на восьмое место, набрав 13 очков. «Уфа» занимает 13-е место, имея в активе 8 очков.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
9-й тур
«Спартак» (Москва) — «Уфа» — 2:0 (2:0)
Голы: Понсе, 3 (1:0). Промес, 29 (2:0).
«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Кауфриз, Мозес (Игнатов, 85), Литвинов, Умяров, Понсе (Соболев, 70), Айртон, Промес (Ломовицкий, 90), Бакаев (Рассказов, 71).
«Уфа»: Беленов, Бауэр (Сухов, 72), Плиев, Ботака-Иобома, Йокич, Касинтура (Иванов, 46), Камилов (Фищенко, 63), Мрзляк (Голубев, 64), Алиев (Милетич, 80), Агаларов, Кротов.
Предупреждения: Кротов, 18. Камилов, 19. Мрзляк, 54. Голубев, 68.
Судьи: Любимов (Санкт-Петербург). Сейфетдинов (Казань), Хатуев (Грозный).
ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Демешко (Химки).
25 сентября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».
Методология
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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