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«Спартак» победил «Уфу» и поднялся на 8-е место

20:54
25 сентября. Москва. «Спартак» — «Уфа» — 2:0. Понсе забивает гол. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25 сентября. Москва. «Спартак» — «Уфа» — 2:0. Понсе забивает гол. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» на своем поле победил «Уфу» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб выиграл со счетом 2:0.

Красно-белые открыли счет уже на 3-й минуте: отличился лучший бомбардир команды в этом сезоне, нападающий Эсекиэль Понсе.

В середине тайма «Спартак» увеличил свои преимущество. Полузащитник Квинси Промес воспользовал грубой ошибкой соперника при передаче и реализовал выход один на один с Александром Беленовым.

«Спартак» одержал победу после двух болезненных поражений от ЦСКА (0:1) и «Легии» (0:1) в матчах чемпионата России и Лиги Европы соответственно.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые поднялись на восьмое место, набрав 13 очков. «Уфа» занимает 13-е место, имея в активе 8 очков.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

9-й тур

«Спартак» (Москва) — «Уфа» — 2:0 (2:0)

Голы: Понсе, 3 (1:0). Промес, 29 (2:0).

«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Кауфриз, Мозес (Игнатов, 85), Литвинов, Умяров, Понсе (Соболев, 70), Айртон, Промес (Ломовицкий, 90), Бакаев (Рассказов, 71).

«Уфа»: Беленов, Бауэр (Сухов, 72), Плиев, Ботака-Иобома, Йокич, Касинтура (Иванов, 46), Камилов (Фищенко, 63), Мрзляк (Голубев, 64), Алиев (Милетич, 80), Агаларов, Кротов.

Предупреждения: Кротов, 18. Камилов, 19. Мрзляк, 54. Голубев, 68.

Судьи: Любимов (Санкт-Петербург). Сейфетдинов (Казань), Хатуев (Грозный).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Демешко (Химки).

25 сентября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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