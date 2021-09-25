Сутормин: «Я должен был бить пенальти. Дзюба спокойно на это отреагировал»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин стал автором победного гола в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1), реализовав пенальти.

— Да, «Крылья» — непростой соперник, молодая и амбициозная команда. Мы разбирали их матчи, они последние игры проводили хорошо. Чуть-чуть добавили себе проблем пропущенным мячом, но хорошо, что смогли переломить ход встречи и одержать победу, — сказал Сутормин в интервью сайту питерцев.

— В первом тайме у «Зенита» было большое преимущество, много моментов, и, тем не менее, пришлось отыгрываться. О чем Сергей Богданович говорил в перерыве?

— Что надо играть еще активнее, поменьше позволять создавать моменты у своих ворот. Потому что «Крылья» хорошо убегали, у них были моменты. А так, в целом, продолжать быстрее двигать мяч, искать свободные зоны. Соответственно, старались во втором тайме реализовать то, что у нас просили, и хорошо, что Артем заработал пенальти и мы смогли реализовать его.

— Эпизод с пенальти — Дзюба сам уступил вам удар, или вы в любом случае подошли бы к точке?

— Я должен был бить. Тема спокойно на это отреагировал. Хорошо, что удалось реализовать, надеюсь, в дальнейшем будет все так же.

— Если не секрет, играли по вратарю или заранее выбрали правый от себя угол?

— Скорее — по вратарю. Думаю, он знал, что до этого я дважды бил туда. Предполагал, что он прыгнет туда, заметил это во время замаха и спокойно пробил в другой.

— Это уже третий мяч в сезоне, все три с пенальти. Есть ли какой-то ориентир, сколько бы вы хотели забить?

— Пока тяжело сказать. Можно начать, наверное, с пяти. В «Оренбурге» я забил восемь... Посмотрим, как будет складываться. Чем больше, тем лучше. Надеюсь приносить пользу команде, что самое главное.