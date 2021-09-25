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Сутормин: «Я должен был бить пенальти. Дзюба спокойно на это отреагировал»

20:04
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин стал автором победного гола в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1), реализовав пенальти.

— Да, «Крылья» — непростой соперник, молодая и амбициозная команда. Мы разбирали их матчи, они последние игры проводили хорошо. Чуть-чуть добавили себе проблем пропущенным мячом, но хорошо, что смогли переломить ход встречи и одержать победу, — сказал Сутормин в интервью сайту питерцев.

— В первом тайме у «Зенита» было большое преимущество, много моментов, и, тем не менее, пришлось отыгрываться. О чем Сергей Богданович говорил в перерыве?

— Что надо играть еще активнее, поменьше позволять создавать моменты у своих ворот. Потому что «Крылья» хорошо убегали, у них были моменты. А так, в целом, продолжать быстрее двигать мяч, искать свободные зоны. Соответственно, старались во втором тайме реализовать то, что у нас просили, и хорошо, что Артем заработал пенальти и мы смогли реализовать его.

— Эпизод с пенальти — Дзюба сам уступил вам удар, или вы в любом случае подошли бы к точке?

— Я должен был бить. Тема спокойно на это отреагировал. Хорошо, что удалось реализовать, надеюсь, в дальнейшем будет все так же.

— Если не секрет, играли по вратарю или заранее выбрали правый от себя угол?

— Скорее — по вратарю. Думаю, он знал, что до этого я дважды бил туда. Предполагал, что он прыгнет туда, заметил это во время замаха и спокойно пробил в другой.

— Это уже третий мяч в сезоне, все три с пенальти. Есть ли какой-то ориентир, сколько бы вы хотели забить?

— Пока тяжело сказать. Можно начать, наверное, с пяти. В «Оренбурге» я забил восемь... Посмотрим, как будет складываться. Чем больше, тем лучше. Надеюсь приносить пользу команде, что самое главное.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
2-й тайм

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-09-25-aleksey-sutormin-pozdravlyayu-fanatskoe-dvizhenie-s-dnem-rozhdeniya-zhdem-na-sleduyushchikh-matchakh.htm

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Иван Шитик все материалы автора

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