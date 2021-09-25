Сутормин: «Я должен был бить пенальти. Дзюба спокойно на это отреагировал»
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин стал автором победного гола в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1), реализовав пенальти.
— Да, «Крылья» — непростой соперник, молодая и амбициозная команда. Мы разбирали их матчи, они последние игры проводили хорошо. Чуть-чуть добавили себе проблем пропущенным мячом, но хорошо, что смогли переломить ход встречи и одержать победу, — сказал Сутормин в интервью сайту питерцев.
— В первом тайме у «Зенита» было большое преимущество, много моментов, и, тем не менее, пришлось отыгрываться. О чем Сергей Богданович говорил в перерыве?
— Что надо играть еще активнее, поменьше позволять создавать моменты у своих ворот. Потому что «Крылья» хорошо убегали, у них были моменты. А так, в целом, продолжать быстрее двигать мяч, искать свободные зоны. Соответственно, старались во втором тайме реализовать то, что у нас просили, и хорошо, что Артем заработал пенальти и мы смогли реализовать его.
— Эпизод с пенальти — Дзюба сам уступил вам удар, или вы в любом случае подошли бы к точке?
— Я должен был бить. Тема спокойно на это отреагировал. Хорошо, что удалось реализовать, надеюсь, в дальнейшем будет все так же.
— Если не секрет, играли по вратарю или заранее выбрали правый от себя угол?
— Скорее — по вратарю. Думаю, он знал, что до этого я дважды бил туда. Предполагал, что он прыгнет туда, заметил это во время замаха и спокойно пробил в другой.
— Это уже третий мяч в сезоне, все три с пенальти. Есть ли какой-то ориентир, сколько бы вы хотели забить?
— Пока тяжело сказать. Можно начать, наверное, с пяти. В «Оренбурге» я забил восемь... Посмотрим, как будет складываться. Чем больше, тем лучше. Надеюсь приносить пользу команде, что самое главное.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-09-25-aleksey-sutormin-pozdravlyayu-fanatskoe-dvizhenie-s-dnem-rozhdeniya-zhdem-na-sleduyushchikh-matchakh.htm
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