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Сегодня, 15:59

Мацуев считает, что «Торпедо» выйдет на матч со «Спартаком», как на последний бой

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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Торпедо в 15-м туре РПЛ.

«Для «Торпедо» каждый матч решающий, так как они находятся в самом конце турнирной таблицы. Конечно же, они будут выходить, как на последний бой, тем более с ведущими командами. Приход нового тренера всегда придает некий импульс. Талалаев пытается вытащить «Торпедо» вне зависимости от принадлежности к клубу. Я всегда симпатизировал «Торпедо». Понятно, что «Спартак» — это любовь, то «Торпедо» всегда была симпатичной для меня командой, еще со времен Валентина Иванова, с которым я знаком лично.

Мне хочется, чтобы «Торпедо» было в высшем дивизионе. Конечно, не в матче с моим любимым «Спартаком» я буду желать набирать очки торпедовцам. Да, мы находимся в разных частях таблицы, но недооценка соперников может всегда аукнуться даже самым великим клубам. Надеюсь, что «Спартак» сохранит тот настрой, который у него был в матче с ЦСКА — вот настоящая битва была. И хочется, чтобы мы дальше шли, шли и догоняли своего принципиального соперника — «Зенит», — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

«Торпедо» сыграет со «Спартаком» 30 октября. Начало матча — в 16.30 по московскому времени. На данный момент красно-белые с 29 очками занимают 2-е место в РПЛ, черно-белые — последнее (6 очков).

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Торпедо М
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Денис Мацуев
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Локомотив

 13 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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