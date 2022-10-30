«Краснодар» и «Зенит» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Ленини, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Петров, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Якимов, Мацукатов, Баньяц, Апеков, Попов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

Запасные: Бязров, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Мантуан.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, 30 октября и начнется в 19.30 по московскому времени. Краснодарцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками, команда из Санкт-Петербурга лидирует с 36 очками.