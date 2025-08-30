«Спартак» — «Сочи»: Жедсон, Угальде и Гарсия выйдут с первых минут

«Спартак» и «Сочи» объявили составы на матч 7-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Самошников, Дуарте, Бабич, Р. Литвинов, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Гарсия, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Рябчук, Хлусевич, Денисов, Гузиев, Зобнин, Дмитриев, Зорин, Заболотный, Массалыга.

«Сочи»: Дюпин, В. Литвинов, Абердин, Аттият-Аллах, Марсело, Волков, Сааведра, Кравцов, Васильев, Игнатов, Крамарич.

Запасные: Рудаков, Дегтев, Агбалака, Заика, Чирков, Мухин, Корнеев, Коваленко, Осипов, Барт, Федоров.

Матч «Спартак» — «Сочи» пройдет в субботу, 30 августа в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 18.30 (мск).

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками, «Сочи» идет на последней, 16-й строчке с 1 очком.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Сочи».