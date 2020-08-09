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«Спартак» — «Сочи»: Ларссон удвоил преимущество красно-белых

20:14
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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон забил гол в ворота «Сочи» на 10-й минуте матча первого тура РПЛ. Игра проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Сочи».

Спартак — Сочи

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