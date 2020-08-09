«Спартак» — «Сочи»: Ларссон удвоил преимущество красно-белых
20:14
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон забил гол в ворота «Сочи» на 10-й минуте матча первого тура РПЛ. Игра проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».
? Джордан Ларссон уверенно реализовал выход к воротам гостей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 9, 2020
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«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Сочи».
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