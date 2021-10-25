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«Локомотив» одержал первую победу при Гисдоле

21:14
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«Локомотив» обыграл «Сочи» (2:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ. Команда одержала первую победу при новом главном тренере Маркусе Гисдоле.

Немецкий специалист ранее заменил на этом посту Марко Николича. Обе команды на данный момент имеют 21 очко. «Локомотив» занимает четвертое место, «Сочи» — шестое. Пятым с таким же показателем идет «Краснодар».

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом», а «Сочи» — с тульским «Арсеналом».

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Евгений Петров все материалы автора

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