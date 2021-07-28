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«Спартак» сделал заявление о ситуации с допуском зрителей на матч с «Крыльями» и «Бенфикой»

19:50
Болельщики &quot;Спартака&quot;. Фото ФК «Спартак»
Болельщики &amp;quot;Спартака&amp;quot;. Фото ФК «Спартак»
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На официальном сайте «Спартака» опубликовано заявление о ситуации с допуском зрителей на матч с «Крыльями Советов» в Самаре и с «Бенфикой» в Москве.

«По состоянию на вечер среды ФК «Спартак-Москва» не имеет официального подтверждения от «Крыльев Советов» о том, сколько зрителей будет допущено на матч 2-го тура РПЛ в Самаре, который пройдет 30 августа, — говорится в заявлении. —  В случае если допустимое количество составит не больше 500 человек, гостевой сектор для поклонников красно-белых на «Солидарность Арене» открыт не будет.

Если же управление местного Роспотребнадзора разрешит увеличить число зрителей, в день матча в продажу поступит квота билетов для болельщиков «Спартака». По данным «Крыльев», окончательное решение должно быть принято завтра.

Кроме того, ФК «Спартак-Москва» находится в постоянном контакте с Роспотребнадзором Москвы и, в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача РФ А. Ю. Поповой, ожидает новых данных о распространении коронавирусной инфекции в городе, которые должны поступить до конца рабочей недели.

Снижение темпов заболеваемости позволяет надеяться, что допустимое количество зрителей может быть увеличено. Наш клуб делает все возможное, чтобы матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» 4 августа посетило больше болельщиков».

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-07-28-o_situatsii_s_dopuskom_zriteley_na_match_s_krylyami_v_samare_i_s_benfikoy_v_moskve/

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Евгений Петров все материалы автора

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