«Спартак» сделал заявление о ситуации с допуском зрителей на матч с «Крыльями» и «Бенфикой»

На официальном сайте «Спартака» опубликовано заявление о ситуации с допуском зрителей на матч с «Крыльями Советов» в Самаре и с «Бенфикой» в Москве.

«По состоянию на вечер среды ФК «Спартак-Москва» не имеет официального подтверждения от «Крыльев Советов» о том, сколько зрителей будет допущено на матч 2-го тура РПЛ в Самаре, который пройдет 30 августа, — говорится в заявлении. — В случае если допустимое количество составит не больше 500 человек, гостевой сектор для поклонников красно-белых на «Солидарность Арене» открыт не будет.

Если же управление местного Роспотребнадзора разрешит увеличить число зрителей, в день матча в продажу поступит квота билетов для болельщиков «Спартака». По данным «Крыльев», окончательное решение должно быть принято завтра.

Кроме того, ФК «Спартак-Москва» находится в постоянном контакте с Роспотребнадзором Москвы и, в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача РФ А. Ю. Поповой, ожидает новых данных о распространении коронавирусной инфекции в городе, которые должны поступить до конца рабочей недели.

Снижение темпов заболеваемости позволяет надеяться, что допустимое количество зрителей может быть увеличено. Наш клуб делает все возможное, чтобы матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» 4 августа посетило больше болельщиков».