«Оттава» победила «Флориду»

«Оттава» переиграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра прошла на арене «Канадиен Тайер Центр» в Оттаве.

Заброшенными шайбами у «Сенаторз» отметились Тим Штюцле, Клод Жиру, Шейн Пинто, Уоррен Фогеле и Стефен Холлидэй. Единственный гол «Пантерз» на счету Брэди Ткачака.

«Оттава» набрала 14 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 6-й строчке — 12 очков в 10 играх.

Следующим соперником «Сенаторз» будет «Сан-Хосе», а «Пантерз» встретятся с «Питтсбургом». Оба матча пройдут 23 октября.