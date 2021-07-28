Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА расстался с медицинским штабом и пригласил Эдуарда Безуглова

19:50
Эдуард Безуглов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эдуард Безуглов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как стало известно «СЭ», ЦСКА расстался с медицинским штабом и предложил работу врачу сборной России Эдуарду Безуглову.

Врач должен обговорить этот вопрос с новым главным тренером национальной команды Валерием Карпиным и только потом принять окончательное решение.

С 2016-го по 2021 год Безуглов возглавлял медслужбу «Локомотива», совмещая работу и в сборной, и в клубе. В сборной России врач работает с 2012 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Очень, очень злой ROC. Россия наконец-то вынесла Бразилию!
«Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой». В Японии новый скандал после разломанной израильтянами антисекс-кровати
«Мы уже были в Новогорске, в четверг летим в Ростов. У сборной нет времени на раскачку». Интервью Виктора Онопко
Российские волейболисты гарантировали выход в четвертьфинал Олимпиады
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд