ЦСКА расстался с медицинским штабом и пригласил Эдуарда Безуглова
19:50
Как стало известно «СЭ», ЦСКА расстался с медицинским штабом и предложил работу врачу сборной России Эдуарду Безуглову.
Врач должен обговорить этот вопрос с новым главным тренером национальной команды Валерием Карпиным и только потом принять окончательное решение.
С 2016-го по 2021 год Безуглов возглавлял медслужбу «Локомотива», совмещая работу и в сборной, и в клубе. В сборной России врач работает с 2012 года.
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