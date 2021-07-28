ЦСКА расстался с медицинским штабом и пригласил Эдуарда Безуглова

Как стало известно «СЭ», ЦСКА расстался с медицинским штабом и предложил работу врачу сборной России Эдуарду Безуглову.

Врач должен обговорить этот вопрос с новым главным тренером национальной команды Валерием Карпиным и только потом принять окончательное решение.

С 2016-го по 2021 год Безуглов возглавлял медслужбу «Локомотива», совмещая работу и в сборной, и в клубе. В сборной России врач работает с 2012 года.