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Старший тренер «Нижнего Новгорода» Казаков дисквалифицирован на три месяца условно

20:23
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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) сделал замечание и дисквалифицировал на три месяца условно старшего тренера «Нижнего Новгорода» Владимира Казакова.

«В связи с допущенными тренером Казаковым Владимиром Валерьевичем нарушениями ст. 12, ст. 17 Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Казакову Владимиру Валерьевичу санкции в виде замечания и дисквалификации сроком на три месяца условно», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

В мае 2021 года агент полузащитника «Томи» Никиты Кривцова Александр Маньяков заявил, что Казаков пытался заниматься делами игрока, хоть и не имел на это прав. С соответствующей жалобой он обратился в РФС.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214054

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