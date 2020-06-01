Стали известны результаты повторного тестирования на коронавирус, которое прошли все футболисты, тренеры и члены персонала «Спартака», участвующие в подготовке к возобновлению сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Тесты сдавались два дня назад, все они дали отрицательный результат. Игроки, тренерский штаб и персонал здоровы.

В том числе это касается легионеров: главного тренера Доменико Тедеско, его помощников — Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки, игроков Самюэля Жиго, Алекса Крала, Гуса Тила и Джордана Ларссона. Они должны провести в самоизоляции две недели с момента возвращения из Европы, поэтому живут в Тарасовке в отдельном корпусе и присоединятся к остальной команде через несколько дней.

Зелимхан Бакаев, у которого по итогам первого тестирования была выявлена коронавирусная инфекция, по-прежнему находится дома на карантине.

Кроме того, к «Спартаку» присоединился врач Михаил Бутовский. Он пропустил начало сбора, потому что привлекался для помощи больным коронавирусом в одной из московских клиник и должен был пройти обязательную самоизоляцию.