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«Спартак» сдал новый тест на коронавирус. Все результаты — отрицательные

20:18
Илья Кутепов. Фото ФК «Спартак»
Илья Кутепов. Фото ФК «Спартак»
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Стали известны результаты повторного тестирования на коронавирус, которое прошли все футболисты, тренеры и члены персонала «Спартака», участвующие в подготовке к возобновлению сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Тесты сдавались два дня назад, все они дали отрицательный результат. Игроки, тренерский штаб и персонал здоровы.

В том числе это касается легионеров: главного тренера Доменико Тедеско, его помощников — Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки, игроков Самюэля Жиго, Алекса Крала, Гуса Тила и Джордана Ларссона. Они должны провести в самоизоляции две недели с момента возвращения из Европы, поэтому живут в Тарасовке в отдельном корпусе и присоединятся к остальной команде через несколько дней.

Зелимхан Бакаев, у которого по итогам первого тестирования была выявлена коронавирусная инфекция, по-прежнему находится дома на карантине.

Кроме того, к «Спартаку» присоединился врач Михаил Бутовский. Он пропустил начало сбора, потому что привлекался для помощи больным коронавирусом в одной из московских клиник и должен был пройти обязательную самоизоляцию.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-06-01-spartakovtsy_sdali_povtornyy_test_na_covid-19/

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