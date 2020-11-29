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«Спартак» — «Ротор»: почему судья не назначил пенальти в ворота красно-белых?

20:32
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На 54-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ротор» правильно поступил арбитр Николай Волошин, не назначив пенальти в ворота красно-белых. Волгоградец Зурико Давиташвили настаивал на том, что спартаковец Самюэль Жиго парировал его удар левой рукой.

Но судья оставил свое решение в силе, а видеоассистенты Сергей Иванов и Дмитрий Мосякин с ним согласились. Рука Жиго находилась в естественном положении. Более того, контракт, возможно, произошел с той частью, которой с этого сезона можно играть в мяч. (Александр Бобров)

Трансляция матча «Спартак» — «Ротор»

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие




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