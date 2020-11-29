Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил игру Александра Кокорина в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» (2:0).

— Это лучший матч Кокорина? Он адаптируется на позиции «десятки»?

— Не знаю, лучший ли матч, но Кокорин был хорош сегодня. Он ведь пропустил подготовку к сезону. Если пройдет зимние сборы с нами, то будет играть еще сильнее. Что касается позиции, то Кокорин универсален. Его техника, прием мяча позволяют себя комфортно чувствовать и впереди, и на позиции «десятки». (Константин Алексеев)

Кокорин в этом матче забил с пенальти. Второй гол в активе Самюэля Жиго.