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Тедеско похвалил Кокорина после матча «Спартак» — «Ротор»

21:57
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил игру Александра Кокорина в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» (2:0).

— Это лучший матч Кокорина? Он адаптируется на позиции «десятки»?

— Не знаю, лучший ли матч, но Кокорин был хорош сегодня. Он ведь пропустил подготовку к сезону. Если пройдет зимние сборы с нами, то будет играть еще сильнее. Что касается позиции, то Кокорин универсален. Его техника, прием мяча позволяют себя комфортно чувствовать и впереди, и на позиции «десятки». (Константин Алексеев)

Кокорин в этом матче забил с пенальти. Второй гол в активе Самюэля Жиго.

Спартак — Ротор

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие




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