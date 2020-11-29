Тедеско похвалил Кокорина после матча «Спартак» — «Ротор»
21:57
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил игру Александра Кокорина в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» (2:0).
— Это лучший матч Кокорина? Он адаптируется на позиции «десятки»?
— Не знаю, лучший ли матч, но Кокорин был хорош сегодня. Он ведь пропустил подготовку к сезону. Если пройдет зимние сборы с нами, то будет играть еще сильнее. Что касается позиции, то Кокорин универсален. Его техника, прием мяча позволяют себя комфортно чувствовать и впереди, и на позиции «десятки». (Константин Алексеев)
Кокорин в этом матче забил с пенальти. Второй гол в активе Самюэля Жиго.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
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