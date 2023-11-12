«Спартак» — «Ростов»: видео голов

«Спартак» принимает «Ростов» в матче 15-го тура чемпионата России.

В первом тайме Михаил Игнатов после передачи Квинси Промеса открыл счет, а Промес с передачи Игнатова удвоил преимущество красно-белых.

4-я минута. Игнатов — 1:0

15-я минута. Промес — 2:0