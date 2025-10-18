«Спартак» — «Ростов»: ничья после первого тайма

«Спартак» и «Ростов» не сумели открыть счет в первом тайме матча 12-го тура РПЛ — 0:0.

На 26-й минуте красно-белые остались в меньшинстве — красную карточку после видеопросмотра получил защитник Александер Джику.