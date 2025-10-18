«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Краснодара» на матч 12-го тура РПЛ.
«Динамо» Махачкала: Магомедов, Табидзе, Алибеков, Шумахов, Эль-Мубарик, Сундуков, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Миро, Сердеров.
«Краснодар»: Агкацев, Петров, Пальцев, Коста, Оласа, Аугусто, Черников, Батчи, Сперцян, Са, Кордоба.
Матч пройдет на стадионе «Анжи Арена» (Каспийск). Начало — в 17.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|28
|19
|6
|3
|56-21
|63
|
2
|Зенит
|28
|18
|8
|2
|50-18
|62
|
3
|Локомотив
|28
|13
|11
|4
|52-36
|50
|
4
|Спартак
|28
|14
|6
|8
|45-38
|48
|
5
|Балтика
|28
|11
|13
|4
|37-18
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|13
|6
|9
|39-31
|45
|
7
|Рубин
|28
|11
|9
|8
|26-26
|42
|
8
|Динамо
|28
|10
|9
|9
|47-38
|39
|
9
|Ахмат
|28
|9
|8
|11
|33-37
|35
|
10
|Ростов
|28
|7
|9
|12
|22-30
|30
|
11
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|31-48
|29
|
12
|Акрон
|28
|6
|9
|13
|33-46
|27
|
13
|Оренбург
|28
|6
|8
|14
|28-41
|26
|
14
|Динамо Мх
|28
|5
|9
|14
|18-36
|24
|
15
|Пари НН
|28
|6
|4
|18
|23-46
|22
|
16
|Сочи
|28
|6
|3
|19
|27-57
|21
Результаты / календарь
|10.05
|12:30
|Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|10.05
|15:00
|Зенит – Сочи
|- : -
|10.05
|17:15
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|10.05
|19:30
|Локомотив – Балтика
|- : -
|11.05
|13:00
|Акрон – Ростов
|- : -
|11.05
|15:15
|Пари НН – ЦСКА
|- : -
|11.05
|17:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|11.05
|20:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|24
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|26
|1
|3
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|26
|1
|2
