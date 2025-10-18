18 октября 2025, 16:30

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Краснодара» на матч 12-го тура РПЛ.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Табидзе, Алибеков, Шумахов, Эль-Мубарик, Сундуков, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Миро, Сердеров.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Пальцев, Коста, Оласа, Аугусто, Черников, Батчи, Сперцян, Са, Кордоба.

Матч пройдет на стадионе «Анжи Арена» (Каспийск). Начало — в 17.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
18 октября 2025, 17:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:2
Краснодар
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 28 19 6 3 56-21 63
2
 Зенит 28 18 8 2 50-18 62
3
 Локомотив 28 13 11 4 52-36 50
4
 Спартак 28 14 6 8 45-38 48
5
 Балтика 28 11 13 4 37-18 46
6
 ЦСКА 28 13 6 9 39-31 45
7
 Рубин 28 11 9 8 26-26 42
8
 Динамо 28 10 9 9 47-38 39
9
 Ахмат 28 9 8 11 33-37 35
10
 Ростов 28 7 9 12 22-30 30
11
 Кр. Советов 28 7 8 13 31-48 29
12
 Акрон 28 6 9 13 33-46 27
13
 Оренбург 28 6 8 14 28-41 26
14
 Динамо Мх 28 5 9 14 18-36 24
15
 Пари НН 28 6 4 18 23-46 22
16
 Сочи 28 6 3 19 27-57 21
Результаты / календарь
29 тур
30 тур
10.05 12:30 Оренбург – Кр. Советов - : -
10.05 15:00 Зенит – Сочи - : -
10.05 17:15 Ахмат – Динамо Мх - : -
10.05 19:30 Локомотив – Балтика - : -
11.05 13:00 Акрон – Ростов - : -
11.05 15:15 Пари НН – ЦСКА - : -
11.05 17:30 Спартак – Рубин - : -
11.05 20:00 Динамо – Краснодар - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 16
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 14
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 24 1 5
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 26 1 3
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 26 1 2
