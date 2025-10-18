Судья Кукуян в РПЛ: четыре матча из шести — с участием «Ростова»

Сегодняшний матч 12-го тура «Спартак» — «Ростов» стал для Павла Кукуяна пятым в нынешнем чемпионате России в роли арбитра. При этом он в третий раз судит встречу с участием ростовчан. Ранее ему давали игры «Динамо» — «Ростов» (1:0) и «Рубин» — «Ростов» (1:0).

Кроме того, в конце мая этого года в 30-м туре предыдущего чемпионата он обслуживал матч «Динамо» Мх — «Ростов» (1:1). Получается, что у Кукуяна четыре из последних шести встреч судьей — гостевые с участием донской команды.