«Спартак» провел первую тренировку под руководством Тедеско после карантина

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско и его помощники Андреас Хинкель, Макс Урванчки приступили к полноценной работе с командой.

Тренерский штаб из Германии и игроки Самюэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тил и Джордан Ларссон отбыли двухнедельный карантин после возвращения в Россию.

«Утром европейские легионеры вместе с остальными партнерами работали в тренажерном зале под руководством тренеров по физподготовке, а вечернее занятие на поле провел сам Тедеско», — говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.

Чемпионат России возобновится 19 июня. «Спартак» с 28 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров. 20 июня москвичи сыграют с «Арсеналом» в 23-м туре ЧР.