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«Спартак» провел первую тренировку под руководством Тедеско после карантина

20:54
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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Пресс-служба «Спартака» сообщает, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско и его помощники Андреас Хинкель, Макс Урванчки приступили к полноценной работе с командой.

Тренерский штаб из Германии и игроки Самюэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тил и Джордан Ларссон отбыли двухнедельный карантин после возвращения в Россию.

«Утром европейские легионеры вместе с остальными партнерами работали в тренажерном зале под руководством тренеров по физподготовке, а вечернее занятие на поле провел сам Тедеско», — говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.

Чемпионат России возобновится 19 июня. «Спартак» с 28 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров. 20 июня москвичи сыграют с «Арсеналом» в 23-м туре ЧР.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-06-04-trenirovka_pod_rukovodstvom_tedesko/

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