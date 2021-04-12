«Спартак» просит привлечь «Локомотив» к ответственности за действия Сухины

«Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой привлечь к ответственности «Локомотив» за действия начальника команды Станислава Сухины, заявил глава департамента клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Мы обратились в КДК РФС с просьбой привлечь «Локомотив» к ответственности за нарушение Станиславом Сухиной регламента РПЛ, — цитируют Фетисова «РИА Новости» 12 апреля. — Он заходил в судейскую в тот момент, когда в комнате находились судья и другие официальные лица матча. Также «Спартак» просит КДК РФС рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника команды как неправомерное воздействие на официальных лиц матча и привлечении сотрудника «Локомотива» к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС».

Этот момент попал на видео, опубликованном на канале «Спартака». Красно-белые уступили «Локо» со счетом 0:2 в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России.

После игры «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить три эпизода матча. По мнению клуба, в этих моментах нужно было назначить пенальти в ворота «Локомотива».