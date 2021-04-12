Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» просит привлечь «Локомотив» к ответственности за действия Сухины

22:40
Станислав Сухина. Фото ФК «Локомотив».
Станислав Сухина. Фото ФК «Локомотив».
Теги:

«Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой привлечь к ответственности «Локомотив» за действия начальника команды Станислава Сухины, заявил глава департамента клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Мы обратились в КДК РФС с просьбой привлечь «Локомотив» к ответственности за нарушение Станиславом Сухиной регламента РПЛ, — цитируют Фетисова «РИА Новости» 12 апреля. — Он заходил в судейскую в тот момент, когда в комнате находились судья и другие официальные лица матча. Также «Спартак» просит КДК РФС рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника команды как неправомерное воздействие на официальных лиц матча и привлечении сотрудника «Локомотива» к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС».

Этот момент попал на видео, опубликованном на канале «Спартака». Красно-белые уступили «Локо» со счетом 0:2 в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России.

После игры «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить три эпизода матча. По мнению клуба, в этих моментах нужно было назначить пенальти в ворота «Локомотива».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210412/rpl-1727984103.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5646
Все опросы
Судейство повлияло на результат матча «Локомотив» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
39
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры