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Гильерме опубликовал в Instagram эмодзи свиньи

22:57
Instagram Маринату Гильерме.
Instagram Маринату Гильерме.
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Голкипер «Локомотива» Маринату Гильерме опубликовал фотографию собаки в stories Instagram. На ней он разместил эмодзи свиньи и смайл.

Ранее сообщалось, что «Спартак» могут наказать снятием трех очков за поведение болельщиков в отношении вратаря.

Матч 25-го тура Тинькофф-РПЛ «Локомотив» — «Спартак» прошел вчера, 11 апреля, и завершился победой железнодорожников со счетом 2:0.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вызвал представителей «Спартака», «Локомотива», и Гильерме на заседание, которое состоится 13 апреля.

Ранее представитель «Спартака» заявил, что клуб готов предоставить видео с оскорбительными жестами Гильерме в адрес болельщиков.

«Локомотив» набрал 46 очков и занимает третье место в чемпионате России, отставая от идущего вторым «Спартака» на одно очко.

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