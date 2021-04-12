Гильерме опубликовал в Instagram эмодзи свиньи

Голкипер «Локомотива» Маринату Гильерме опубликовал фотографию собаки в stories Instagram. На ней он разместил эмодзи свиньи и смайл.

Ранее сообщалось, что «Спартак» могут наказать снятием трех очков за поведение болельщиков в отношении вратаря.

Матч 25-го тура Тинькофф-РПЛ «Локомотив» — «Спартак» прошел вчера, 11 апреля, и завершился победой железнодорожников со счетом 2:0.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вызвал представителей «Спартака», «Локомотива», и Гильерме на заседание, которое состоится 13 апреля.

Ранее представитель «Спартака» заявил, что клуб готов предоставить видео с оскорбительными жестами Гильерме в адрес болельщиков.

«Локомотив» набрал 46 очков и занимает третье место в чемпионате России, отставая от идущего вторым «Спартака» на одно очко.