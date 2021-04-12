Онопко рассказал, что получилось у ЦСКА в матче с «Ротором»

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал победу армейцев в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (2:0).

«Сегодня у армейцев все получалось. Были очень хорошие позиционные атаки, хорошие переходы в быстрых атаках. У «Ротора», кроме концовки первого тайма, практически моментов не было. Эджуке на протяжении всей игры очень хорошо себя показывал, Влашич, как всегда, Дзагоев хорошо вошел в игру. Замены тоже сработали. Тикнизян участвовал, когда Рондон забивал. Федя Чалов тоже пытался помочь команде, так ему и надо продолжать работать, но пока в основной состав не попадает — нормальная футбольная ситуация», — сказал Онопко «СЭ».

Онопко также ответил на вопрос, кто теперь является фаворитом в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов.

«Помимо, конечно, армейцев, «Спартак» и «Локо» будут бороться, но и «Рубин» со счетов сбрасывать не стоит. У ЦСКА непростой календарь: впереди еще матчи со «Спартаком» и «Динамо». Кто выглядит понадежнее? До игры красно-белых с «Локо» все говорили: «Спартак», сейчас говорят о ЦСКА. По игре, например, мне армейцы сегодня очень понравились. Понравилась их физическая форма: на протяжении практически всей игры все футболисты удерживали высокий ритм. Очень тяжело говорить, что кто-то из этих команд — фаворит, потому что шансы есть у всех. Очень важная игра — «Спартак» — ЦСКА», — добавил Онопко.

Сегодня, 12 апреля, ЦСКА на своем поле обыграл «Ротор» (2:0) и поднялся на 4-е место в РПЛ. Следующий матч команда проведет на выезде против «Сочи» в воскресенье, 18 апреля.

(Екатерина Звенигородская)