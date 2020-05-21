«Спартак» прошел тестирование на коронавирус

В среду футболисты и тренерский штаб «Спартака» собрались в Москве впервые за долгое время после остановки чемпионата. Сегодня команда прошла тестирование на коронавирусную инфекцию. Результаты будут известны позднее.

С учетом режима ограничений в Москве и области «Спартак» пока не будет работать на территории своего стадионе в Тушине и сможет тренироваться только за пределами столицы — на базе в Тарасовке.

Как ранее сообщал «СЭ», Россию на время периода самоизоляции покидали главный тренер Доменико Тедеско, его ассистент Андреас Хинкель, тренер вратарей Макс Урванчки, тренер по реабилитации Владимир Чепзанович, защитники Самюэль Жиго и Малколм Баду, хавбеки Гус Тил, Алекс Крал и Андре Шюррле (немец не вернется в РПЛ), нападающий Джордан Ларссон.

Вместе с тем, латиноамериканцы — защитник Айртон, полузащитник Лоренсо Мельгарехо и нападающий Эсекиель Понсе — оставались в московском регионе.