«Это нацизм XXI века». Что говорили на Совете по спорту о недопуске сборной России на МЧМ

ФХР намерена добиваться исполнения решения CAS и не исключает переноса турниров в другие страны.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта заявил о намерении требовать компенсацию в случае недопуска национальных команд на чемпионаты мира 2027 года в Канаде и Германии. Российская сторона также будет добиваться переноса турниров и применения санкций к организаторам, если решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не будет исполнено.

«С такими людьми приходится иметь дело»

30 октября CAS удовлетворил апелляцию ФХР и обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские команды к пяти чемпионатам мира 2027 года. ИИХФ выразила разочарование вердиктом суда, но объявила о намерении его исполнить. После этого сразу несколько европейских федераций выступили против возвращения — о нежелании играть с нашей сборной заявили представители Финляндии, Швеции, Чехии, Латвии, Норвегии, Дании и Австрии. Швейцария также отказалась проводить матчи с Россией, но пока только на молодежном уровне. Главные вопросы сейчас связаны с двумя турнирами. Первый — молодежный чемпионат мира, который пройдет в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го. Второй — взрослый ЧМ в Германии, запланированный на 14-30 мая.

11 ноября власти Канады официально уведомили ИИХФ, что не намерены допускать российских хоккеистов на свою территорию для участия в МЧМ и откажут им в визах. Ограничения, как отмечалось, затронут даже спортсменов с уже действующими въездными документами. Параллельно Германия тоже ищет способы провести турнир без России.

На этом фоне глава ФХР Владислав Третьяк заявил, что федерация будет требовать финансовой компенсации, если наши сборные не смогут принять участие в турнирах.

«Мы будем требовать неукоснительного исполнения наших соглашений с Международной федерацией хоккея, а также решения CAS, вплоть до требования переноса соревнований в другие страны. При этом если Канада и Германия откажутся пускать российскую команду, то мы будем требовать компенсацию, добиваться переноса соревнований и применять санкции к организаторам», — цитирует Третьяка ТАСС.

Президент России Владимир Путин отметил, что стране нужно последовательно и спокойно добиваться своих интересов.

«Федерации находятся под давлением своих правительств и вынуждены действовать таким образом. О чем это говорит? О том, что те, кто борется за единые правила, за поддержание демократических институтов, сами пренебрегают всеми этими правилами. К сожалению, это те, с кем нам приходится иметь дело на международной арене.

Конечно, нужно и дальше идти легальным путем, подтверждать решение, в том числе и решение международного спортивного арбитража. Они просто лишний раз показывают, что никаких правил универсальных не существует. Есть только одни правила: которые соответствуют их интересам. Ну что же, вот с такими людьми приходится иметь дело. Нужно последовательно и спокойно добиваться своих интересов, что мы и будем делать по всем направлениям», — приводит слова Путина «Матч ТВ».

ФХР ранее уже направила в ИИХФ письмо с просьбой обеспечить участие молодежной сборной в турнире в Канаде либо перенести его в другую страну. Кроме того, Третьяк сообщал ТАСС об обращении в совет по этике международной федерации с требованием наказать национальные ассоциации, призывающие к бойкоту матчей с россиянами.

«Есть где провести турнир, например — Словакия»

Реакция на решение Канады в России однозначная — резко негативная. Особенно жестко прокомментировал ситуацию министр спорта Михаил Дегтярев.

«Это нацизм XXI века, мы требуем теперь уже точно или перенести чемпионат в другую страну, или не проводить его вовсе. Причем где проводить — есть Россия, Словакия — там нормальное правительство, которое уважает олимпийские ценности. Может быть, американцы будут готовы», — заявил Дегтярев Telegram-каналу «Юнашев Live».

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что не понимает, чем Канаде не угодили юные российские хоккеисты.

«Международная федерация должна обратить на это внимание. Если нас не пустят и не дадут визы, то как нам играть? Даже не знаю, кому задавать вопросы, наверное, ООН. Не понимаю, что могли делать молодые парни. Чем они могут навредить Канаде? Наши же ребята там играют и являются звездами. Правительству страны нечего делать, кроме как заниматься вопросами допуска молодых россиян на чемпионат мира. Это нонсенс, дискриминация молодых игроков», — сказал Фетисов «СЭ».

Он также прокомментировал высказывание лучшего бомбардира в истории НХЛ канадца Уэйна Гретцки, который поддержал решение страны не выдавать визы.

«Мы познакомились с Гретцки в 1977 году на молодежном чемпионате мира. А сейчас он поддержал наш недопуск на чемпионат мира. Это ошибка. Для такого статусного игрока это неслыханно. Ни один спортсмен такого уровня не мог себе позволить такого высказывания. Обидеть детей, которые ни в чем не виноваты. Это какое-то помутнение человеческого разума. Какую опасность стране могут представлять дети? Они ведь просто хотели сыграть на чемпионате мира», — сказал Фетисов «СЭ».