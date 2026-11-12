«Кучка трусов, вам придется ответить». Каладзе, Кварацхелия и другие грузины — о драке Мераба и Усмана

Грузинские спортсмены высказались по ситуации.

Драка между Мерабом Двалишвили и Усманом Нурмагомедовым, произошедшая 11 ноября в отеле «Хилтон» в Абу-Даби, получила отклик среди грузинских спортсменов. На опубликованных видеозаписях видно, как Усман подходит к Мерабу, который записывал интервью для борцовского промоушена Real American Freestyle (RAF), и наносит ему удар открытой ладонью по лицу. После этого начинается массовая потасовка, в которой участвуют люди из окружения Нурмагомедова и находившийся рядом с Двалишвили 21-летний грузинский борец Саба Лазишвили.

После конфликта Двалишвили показал повреждения на лице. Он обвинил в нападении Усмана, его брата Умара и нескольких сопровождавших их людей. При этом участие Умара в драке по опубликованным кадрам установить не удалось. 12 ноября полиция Абу-Даби сообщила о задержании восьми участников драки возле отеля и еще двух человек, снимавших происходящее. Всех десятерых передали прокуратуре для дальнейшего разбирательства. Имена задержанных в официальном сообщении не приводились.

На произошедшее отреагировали известные спортсмены Грузии. Многие из них обратились не только к Двалишвили, но и к Лазишвили, который находился рядом с ним во время конфликта.

Илия Топурия. Фото Getty Images

Илия Топурия: «Кучка трусов, вам придется ответить»

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Илия Топурия одним из первых публично отреагировал на происшествие. Испано-грузинский боец опубликовал 37-секундное видео драки в социальных сетях и сопроводил его обращением к Нурмагомедову и его окружению.

«Вы кучка трусов, и вам придется ответить за то, что вы сделали. Вы кто угодно, но только не настоящие мужчины», — написал Топурия.

Позднее спортсмен удалил публикацию с видеозаписью, но разместил новое сообщение. В нем Топурия сообщил о предполагаемом задержании Усмана и остальных участников нападения, а также вновь раскритиковал их действия.

«Как сообщается, Усмана задержали вместе с трусами, которые были с ним. И это те самые люди, которые осмеливаются проповедовать смирение и уважение? Какой позор. Кучка абсолютных трусов. Я всегда считал вас кучкой посредственных людей. Теперь вы развеяли последние сомнения. Честь, уважение и смирение — это не слова, которые вы проповедуете. Это ценности, по которым вы живете. И вы не продемонстрировали ни одной из них», — написал Топурия в социальной сети X.

Лаша Бекаури: «Где бы я ни встретил этих шакалов, дам им свой грузинский ответ!»

Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо Лаша Бекаури также выступил с заявлением. В публикации в социальных сетях он поддержал Двалишвили и Лазишвили, а также выразил сожаление, что не находился рядом с ними во время происшествия.

«Как бы я хотел оказаться там! Мераб, Саба, ваши грузинские сердца мне дороги! Вы дали такой ответ, какой нам подобает! Пусть нас численно меньше, но мы везде сделаем то, что должны сделать как грузины! Где бы я ни встретил этих шакалов, я дам им свой грузинский ответ! Мераб, мы с тобой!» — написал Бекаури.

Хвича Кварацхелия. Фото Getty Images

Хвича Кварацхелия: «Мераб и Саба, вы показали, что значит быть грузинами»

Нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Грузии Хвича Кварацхелия опубликовал сообщение в поддержку обоих участников конфликта с грузинской стороны. Футболист поблагодарил Двалишвили и Лазишвили и раскритиковал действия людей из окружения Нурмагомедова.

«Мераб, Саба! Спасибо вам, мы рядом с вами! Вы еще раз показали всему миру, что значит быть грузином, мужчиной и человеком. В отличие от тех, кто трусливо, подкравшись сзади и имея численное преимущество, пытался вас унизить. Мужчины так не поступают. Разумеется, у них ничего не получилось, и с грузинами у них никогда ничего не получится!» — написал Кварацхелия.

Жорж Микаутадзе: «Два смелых человека против группы трусов»

Нападающий испанского «Вильярреала» и сборной Грузии Жорж Микаутадзе тоже разместил сообщение в социальных сетях. Он обратил внимание на численное преимущество людей, противостоявших Двалишвили и Лазишвили.

«Два смелых человека против группы трусов. Это пример того, что значит быть грузином. Мераб, Саба, мы рядом с вами», — написал Микаутадзе.

Каха Каладзе: «Неприемлемый и позорный поступок!»

Бывший защитник «Милана» и сборной Грузии, ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе опубликовал совместную фотографию с Двалишвили и осудил действия участников нападения. Он также обратился к Сабе Лазишвили.

«Подобное поведение по отношению к Мерабу не укладывается ни в понятие спортивной чести, ни в понятие мужественности, ни в нормы человечности. Это совершенно неприемлемый и позорный поступок! Мераб, мы с тобой! Саба Лазишвили, ты молодец!» — написал Каладзе.

Роман Долидзе: «Это было неспортивно и неприемлемо»

Грузинский боец UFC Роман Долидзе прокомментировал видеозапись драки 11 ноября. В своем обращении он назвал произошедшее неприемлемым и высказался о действиях команды Усмана.

«Я посмотрел видео того, что произошло с Мерабом в Абу-Даби. Это совершенно неприемлемо. Все нужно называть своими именами. Это неспортивный и неправильный поступок. Наша грузинская сила — в нашем единстве и правде», — заявил Долидзе.

Этери Липартелиани. Фото Global Look Press

Этери Липартелиани: «Мераб, вся Грузия стоит за тобой!»

Чемпионка мира и Европы по дзюдо Этери Липартелиани выступила с обращением к Двалишвили. В отличие от ряда других спортсменов, она не стала комментировать действия Нурмагомедова, сосредоточившись на поддержке соотечественника.

«Мераб, ты не один! Вся Грузия стоит за тобой! Ты наша гордость, и сегодня мы хотим, чтобы ты почувствовал нашу любовь и поддержку. Грузины никогда не бросают друг друга! Держи голову высоко, чемпион, мы всем сердцем с тобой!» — написала Липартелиани.

Николоз Басилашвили: «Это не мужской поступок»

Бывшая 16-я ракетка мира, грузинский теннисист Николоз Басилашвили также отреагировал на случившееся. Он разместил публикацию в Instagram, в которой осудил действия участников нападения и выразил поддержку Двалишвили.

«Это не мужской и не спортивный поступок. Мераб, мы рядом с тобой, как всегда», — написал Басилашвили.

Торнике Шенгелия. Фото Getty Images

Торнике Шенгелия: «Вдвоем вышли победителями против толпы»

Баскетболист Торнике Шенгелия, капитан сборной Грузии, также прокомментировал видеозапись драки. Его публикация была посвящена численному соотношению участников конфликта.

«Двое против толпы — и все равно вышли победителями», — написал Шенгелия.

Рати Андроникашвили: «Подонки и мерзавцы»

Еще один грузинский баскетболист, игрок сборной страны Рати Андроникашвили, выступил с критикой людей из окружения Нурмагомедова. В Instagram он опубликовал сообщение, содержащее нецензурную лексику.

«Подонки и мерзавцы. Привезите их, покатайте на «Феррари» и дайте почувствовать себя как дома», — написал Андроникашвили.

Звиад Лазишвили: «Инциденты в Тбилиси и Абу-Даби сравнивать нельзя!»

Грузинский боец ММА Звиад Лазишвили, старший брат Сабы Лазишвили, записал видеообращение после случившегося. Он отдельно высказался о действиях участников нападения и поблагодарил людей, поддержавших его младшего брата.

«Приветствую всех. Хочу высказаться об инциденте, который произошел между Усманом Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили. Прежде всего нет никакого оправдания тому, что шесть профессиональных бойцов подкрадываются сзади к двум людям и начинают такую драку. В этом поступке нет ни чести, ни уважения. Вы еще и сняли все это на видео. Кстати, все закончилось не совсем в вашу пользу — эти два парня вас серьезно побили. Я невероятно горжусь своим младшим братом Сабой и Мерабом. Парни, вы дрались как львы и показали этим крысам, кто они на самом деле.

Что касается людей, которые вспоминают инцидент в Тбилиси, когда Мераб ударил дагестанского борца, то эти две ситуации просто нельзя сравнивать. По одной простой причине: Мераб никогда не подкрался бы к кому-то сзади вместе с восемью другими людьми и не начал бы драку таким образом. Поэтому на этом обсуждение данной темы можно закончить. Конечно, об этом можно сказать еще многое, но отложим разговор на будущее. Еще раз хочу поблагодарить всех за поддержку моих братьев. Уверен, что справедливость восторжествует и каждый получит то, что заслуживает. Еще раз спасибо», — заявил Лазишвили.

Леван Чохели. Фото Global Look Press

Леван Чохели: «Кто-то из тех, кто там был, получит ответ от меня»

Грузинский боец UFC Леван Чохели опубликовал видеообращение, в котором заявил, что хотел бы находиться в Абу-Даби во время конфликта. Он также пообещал в дальнейшем ответить участникам нападения.

«Хочу высказаться о драке, которая произошла в Абу-Даби. Эта группа шакалов, восемь человек, нанесла двум парням такое оскорбление и столько раз их ударила. Очень жаль, что их было только двое и они не смогли дать этим шакалам жесткий отпор.

Я очень сожалею, что меня там не было. И обещаю вам, что кто-то из тех, кто там находился, кто оскорбил 20-летнего парня, такого чемпиона и всю Грузию, рано или поздно получит ответ от меня», — заявил Чохели.

Руслан Болквадзе: «Где бы я ни встретил Усмана, у меня вопросов не будет — только действия»

Грузинский боец Руслан Болквадзе, выступающий в RKENA, тоже высказался о произошедшем. Спортсмен раскритиковал действия Усмана Нурмагомедова и остальных участников драки и отдельно поблагодарил Сабу Лазишвили за поддержку Двалишвили.

«За поступок этих шакалов, который увидел весь мир, обязательно придется ответить. Я вам это обещаю. Где бы и при каких обстоятельствах я ни встретил Усмана Нурмагомедова или кого-то из его представителей, кто участвовал во всем этом, никаких вопросов не будет — только действия.

А тому молодому парню, который был рядом с Мерабом, я выражаю огромное уважение. Исторически всегда было так: на двух грузин приходилось десять врагов, и мы всегда справлялись. Да здравствует Грузия!» — заявил Болквадзе.