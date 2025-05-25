Орлов — о Семаке: «Шесть чемпионств подряд — фантастика. Но что-то засбоило»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил перспективы главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

— Будущее Семака? У него действующий контракт. А дальше уже пусть решает руководство. Если бы ему все в «Зените» приелось, он бы об этом открыто сказал. Просто, считаю, команду надо серьезно обновлять. Если добавить одного-двух, этого будет недостаточно. Нет, нужно глобальнее все менять.

Семак шесть сезонов подряд становился чемпионом. Фантастический результат для сравнительно молодого тренера. Но что-то засбоило. И это проявилось еще в прошлом сезоне. Ну и этой весной команда выглядела не слишком убедительно. А это уже недоработка тренерского штаба. Однако здесь последнее слово за руководителями клуба, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» с 66 очками финишировал вторым в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака на одно очко отстала от «Краснодара», который впервые в истории стал чемпионом России.