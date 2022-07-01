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Источник: «Спартак» продлил контракт с Шильцовым на три года и отдал в аренду в «Нижний Новгород»

«Спартак» продлил контракт с Шильцовым на три года и отдал в аренду в «Нижний Новгород»
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Спартак» продлил контракт с полузащитником Константином Шильцовым на три года, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, после подписания соглашения московский клуб отдал 20-летнего россиянина в аренду в «Нижний Новгород».

Отмечается, что у нижегородского клуба будет право выкупа полузащитника.

В прошедшем сезоне Шильцов забил 10 мячей и отдал две результативные передачи в 31 матче за «Спартак-2» в Первом дивизионе.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-prodlil-kontrakt-s-shiltsovym-na-3-goda-igrok-otpravitsya-v-arendu-v-pari-nn-1302079/
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