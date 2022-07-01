Источник: «Спартак» продлил контракт с Шильцовым на три года и отдал в аренду в «Нижний Новгород»

«Спартак» продлил контракт с Шильцовым на три года и отдал в аренду в «Нижний Новгород»

«Спартак» продлил контракт с полузащитником Константином Шильцовым на три года, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, после подписания соглашения московский клуб отдал 20-летнего россиянина в аренду в «Нижний Новгород».

Отмечается, что у нижегородского клуба будет право выкупа полузащитника.

В прошедшем сезоне Шильцов забил 10 мячей и отдал две результативные передачи в 31 матче за «Спартак-2» в Первом дивизионе.