Кассьерра прибыл на базу «Зенита» для первой тренировки с командой

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра прибыл на базу петербургского клуба.

25-летний колумбиец проведет первую тренировку с командой после перехода в состав сине-бело-голубых.

30 июня «Зенит» сообщил о переходе Кассьерры из «Сочи». Игрок будет выступать под 30-м номером.

В минувшем сезоне Кассьерра провел 23 матча за «Сочи», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.