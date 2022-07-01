Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:12

Кассьерра прибыл на базу «Зенита» для первой тренировки с командой

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра прибыл на базу петербургского клуба.

25-летний колумбиец проведет первую тренировку с командой после перехода в состав сине-бело-голубых.

30 июня «Зенит» сообщил о переходе Кассьерры из «Сочи». Игрок будет выступать под 30-м номером.

В минувшем сезоне Кассьерра провел 23 матча за «Сочи», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

Матео Кассьерра
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
Дзагоева зовут в «Аланию», Урунов собрался в «Химки», а ЦСКА нашел опорника из сборной Чили. Главные трансферные слухи РПЛ 30 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Адамов: «Матч с «Црвеной Звездой» будет хорошей проверкой для «Зенита»
Родригао: «Меня очень хорошо приняли в России, поэтому не хочу никуда уезжать»
Родригао рассказал о конфликте с Кухтой: «Я потерял голову»
Барриос тепло поприветствовал Кассьерру в «Зените»
Источник: «Спартак» продлил контракт с Шильцовым на три года и отдал в аренду в «Нижний Новгород»
ЦСКА нацелился на топ-опорника из клуба Кокорина. Но он может быть замешан в изнасиловании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чидера Эджуке приостановит контракт с ЦСКА. Он может перейти в «Герту»

Источник: «Спартак» продлил контракт с Шильцовым на три года и отдал в аренду в «Нижний Новгород»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости