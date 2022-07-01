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Барриос тепло поприветствовал Кассьерру в «Зените»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос встретился на базе клуба с новичком команды Матео Кассьеррой.

Колумбийские игроки обнялись при встрече и обменялись фразами на испанском языке.

30 июня «Зенит» сообщил о переходе Кассьерры из «Сочи». Игрок будет выступать под 30-м номером.

В минувшем сезоне Кассьерра провел 23 матча за «Сочи», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

Вильмар Барриос
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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