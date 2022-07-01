Барриос тепло поприветствовал Кассьерру в «Зените»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос встретился на базе клуба с новичком команды Матео Кассьеррой.
Колумбийские игроки обнялись при встрече и обменялись фразами на испанском языке.
30 июня «Зенит» сообщил о переходе Кассьерры из «Сочи». Игрок будет выступать под 30-м номером.
В минувшем сезоне Кассьерра провел 23 матча за «Сочи», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
|0
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10
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13
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|0
|0
|0-0
|0
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|0
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15
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|0
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16
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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