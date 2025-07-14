«Спартак» продлил контракт с Мартинсом до 2028 года

«Спартак» объявил о продлении контракта с полузащитником Кристофером Мартинсом.

Предыдущее соглашение с 28-летним игроком было рассчитано до лета 2026 года, новый контракт заключен до июня 2028-го.

«Желаем Кристоферу и дальше радовать болельщиков классной игрой, сохранять свой фирменный позитив и добиваться новых успехов со «Спартаком»!» — говорится в заявлении красно-белых.

Мартинс присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. Он провел за красно-белых 107 матчей во всех турнирах, отметившись 18 голами и 16 результативными передачами. Вместе с московской командой полузащитник стал победителем Кубка России-2021/22 и обладателем бронзовой медали чемпионата страны в сезоне-2022/23.