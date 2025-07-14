Смородская — об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Клуб могли бы и оставить, а наказать руководителей»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» исключение «Торпедо» из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26.

«Команду жестоко наказали. Руководство «Торпедо» неправо. Никто это не оспаривает, но команда ведь не виновата. Клуб могли бы и оставить в РПЛ, а наказать руководителей. Жалко очень», — сказала Смородская «СЭ».

Клуб обвинили в попытке организации договорных матчей в прошедшем сезоне Мелбет-Первой лиги. Сообщается, что руководство «Торпедо» пыталось повлиять на игры с «Родиной» (25-й тур), «Уралом» (29-й тур) и «Шинником» (32-й тур).