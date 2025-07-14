«Пари НН» — «Краснодар»: дата и время начала матча 1-го тура РПЛ

«Пари НН» и «Краснодар» сыграют в 1-м туре чемпионата России в воскресенье, 20 июля. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, начало — в 15.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

20 июля 2025, 15:30. Ак Барс Арена (Казань)

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по подписке). Трансляция начнется в 15.25, за пять минут до стартового свистка.

«СЭ» также ведет текстовые онлайн-трансляции отдельных матчей. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Пари НН» — «Краснодар» можно в матч-центре нашего сайта.

Нижегородцы в сезоне-2024/25 финишировали на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с 27 очками и попали в стыковые матчи. За право выступать в премьер-лиге «Пари НН» боролись с «Сочи» и проиграли с общим счетом 3:4, однако смогли остаться в высшем дивизионе, так как «Химки» сначала не получили лицензирование в РФС, а затем прекратили свое существование.

«Краснодар» — чемпион России-2024/25. Черно-зеленые завоевали золотые медали впервые в своей истории, сделали они это в последнем, 30-м туре, обыграв «Динамо» в домашнем матче (3:0).