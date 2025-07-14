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14 июля 2025, 17:30

«Пари НН» — «Краснодар»: дата и время начала матча 1-го тура РПЛ

«Пари НН» и «Краснодар» сыграют в 1-м туре РПЛ 20 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Пари НН» и «Краснодар» сыграют в 1-м туре чемпионата России в воскресенье, 20 июля. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, начало — в 15.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
20 июля 2025, 15:30. Ак Барс Арена (Казань)
Пари Нижний Новгород
0:3
Краснодар

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по подписке). Трансляция начнется в 15.25, за пять минут до стартового свистка.

«СЭ» также ведет текстовые онлайн-трансляции отдельных матчей. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Пари НН» — «Краснодар» можно в матч-центре нашего сайта.

Нижегородцы в сезоне-2024/25 финишировали на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с 27 очками и попали в стыковые матчи. За право выступать в премьер-лиге «Пари НН» боролись с «Сочи» и проиграли с общим счетом 3:4, однако смогли остаться в высшем дивизионе, так как «Химки» сначала не получили лицензирование в РФС, а затем прекратили свое существование.

«Краснодар» — чемпион России-2024/25. Черно-зеленые завоевали золотые медали впервые в своей истории, сделали они это в последнем, 30-м туре, обыграв «Динамо» в домашнем матче (3:0).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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