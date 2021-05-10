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«Спартак» призвал болельщиков поблагодарить ассистентов Тедеско

22:01
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В официальном Twitter «Спартака» появилось сообщение, касающееся Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки — помощников главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Не забываем также сказать «спасибо» Андреасу Хинкелю и Максу Урванчки! — говорится в сообщении. — Для них это тоже был последний домашний матч со «Спартаком».

Сегодня «Спартак» обыграл «Химки» (2:1) в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Тедеско и его штаб покидают команду по окончании сезона.

Спартак — Химки

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1391827270843736066

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