«Спартак» призвал болельщиков поблагодарить ассистентов Тедеско
22:01
В официальном Twitter «Спартака» появилось сообщение, касающееся Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки — помощников главного тренера команды Доменико Тедеско.
Не забываем также сказать «спасибо» Андреасу Хинкелю и Максу Урванчки! ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021
Для них это тоже был последний домашний матч со «Спартаком» ?? pic.twitter.com/Tt8pFrQgGj
«Не забываем также сказать «спасибо» Андреасу Хинкелю и Максу Урванчки! — говорится в сообщении. — Для них это тоже был последний домашний матч со «Спартаком».
Сегодня «Спартак» обыграл «Химки» (2:1) в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Тедеско и его штаб покидают команду по окончании сезона.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1391827270843736066
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