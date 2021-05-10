«Спартак» призвал болельщиков поблагодарить ассистентов Тедеско

В официальном Twitter «Спартака» появилось сообщение, касающееся Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки — помощников главного тренера команды Доменико Тедеско.

Не забываем также сказать «спасибо» Андреасу Хинкелю и Максу Урванчки! ??



Для них это тоже был последний домашний матч со «Спартаком» ?? pic.twitter.com/Tt8pFrQgGj — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021

«Не забываем также сказать «спасибо» Андреасу Хинкелю и Максу Урванчки! — говорится в сообщении. — Для них это тоже был последний домашний матч со «Спартаком».

Сегодня «Спартак» обыграл «Химки» (2:1) в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Тедеско и его штаб покидают команду по окончании сезона.