Тедеско прокомментировал игру Промеса в последних матчах
22:05
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Химками» (2:1) в 29-м туре Тинькофф РПЛ прокомментировал игру Квинси Промеса в последних матчах.
— Что происходит с Промесом?
— У Квинси были определенные проблемы со здоровьем. Я благодарен ему за проявленный характер. Он сыграл, хоть и не был готов на 100 процентов. Игровой спад — это нормально, даже у игрока уровня Квинси. Он сегодня оживил второй тайм: открывался, играл в пас, показал отличное первое касание. Другие футболисты должны брать с него пример в плане того, как нужно атаковать. Мы посмотрим по состоянию его здоровья, сможет ли он сыграть в Грозном, — сказал Тедеско.
Промес в матче с «Химками» вышел на замену на 46-й минуте.
(Олег Кошелев)
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