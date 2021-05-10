Тедеско прокомментировал игру Промеса в последних матчах

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Химками» (2:1) в 29-м туре Тинькофф РПЛ прокомментировал игру Квинси Промеса в последних матчах.

— Что происходит с Промесом?

— У Квинси были определенные проблемы со здоровьем. Я благодарен ему за проявленный характер. Он сыграл, хоть и не был готов на 100 процентов. Игровой спад — это нормально, даже у игрока уровня Квинси. Он сегодня оживил второй тайм: открывался, играл в пас, показал отличное первое касание. Другие футболисты должны брать с него пример в плане того, как нужно атаковать. Мы посмотрим по состоянию его здоровья, сможет ли он сыграть в Грозном, — сказал Тедеско.

Промес в матче с «Химками» вышел на замену на 46-й минуте.

(Олег Кошелев)