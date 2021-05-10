Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тедеско планирует дать прощальную пресс-конференцию после матча с «Ахматом»

21:58
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско планирует дать прощальную пресс-конференцию 17 мая, после завершения чемпионата России.

«Думаю, что в понедельник, после матча с «Ахматом», мы проведем пресс-конференцию», — сказал Тедеско.

Сегодня «Спартак» обыграл «Химки» (2:1) в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Тедеско и его штаб покидают команду по окончании сезона.

(Олег Кошелев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2288
Все опросы
«Спартак» — «Химки»: правильно ли засчитан гол Глушенкова?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Директор по связям с общественностью «Спартака» Фетисов находится в реанимации после избиения
«Спартак» — «Химки»: мяч попал в руку Идову, но гол гостей засчитан верно
«Спартак» — «Химки»: Промес остался в запасе, Бакаев пропускает игру
Хидиятуллин назвал главное достижение Тедеско за время работы в «Спартаке»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры