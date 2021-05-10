Тедеско планирует дать прощальную пресс-конференцию после матча с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско планирует дать прощальную пресс-конференцию 17 мая, после завершения чемпионата России.

«Думаю, что в понедельник, после матча с «Ахматом», мы проведем пресс-конференцию», — сказал Тедеско.

Сегодня «Спартак» обыграл «Химки» (2:1) в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Тедеско и его штаб покидают команду по окончании сезона.

(Олег Кошелев)