Тедеско планирует дать прощальную пресс-конференцию после матча с «Ахматом»
21:58
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско планирует дать прощальную пресс-конференцию 17 мая, после завершения чемпионата России.
«Думаю, что в понедельник, после матча с «Ахматом», мы проведем пресс-конференцию», — сказал Тедеско.
Сегодня «Спартак» обыграл «Химки» (2:1) в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Тедеско и его штаб покидают команду по окончании сезона.
(Олег Кошелев)
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