Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:58

«Спартак» привлек к тренировкам с основой молодого защитника Агапова

Иван Шитик
Корреспондент

15 февраля начался третий подготовительный сбор «Спартака», сообщает сайт клуба.

Команда прилетела в турецкую Анталью, добралась оттуда до города Белек и после заселения в отель провела насыщенную тренировку под руководством Паоло Ваноли.

Из тех, кто работал на сборах в ОАЭ, в Турцию не прилетели защитники Павел Маслов и Илья Кутепов.

Паша остался в Москве для планового обследования. В августе прошлого года он перенес операцию по восстановлению целостности сухожилий четырехглавых мышц и продолжает восстанавливаться. Илья также проходит реабилитацию после повреждения.

Тренерский штаб привлек к тренировкам с основой молодого центрального защитника Илью Агапова. В этом сезоне 21-летний игрок провел десять матчей за «Спартак-2» в ФНЛ.

Сбор красно-белых в Белеке продлится до 19 февраля, после чего в Москве начнется недельный цикл подготовки к дерби с ЦСКА.

Источник: https://spartak.com/news/2022-02-15-pervyy_den_v_turtsii_vechernyaya_trenirovka_agapov_rabotayet_s_osnovoy/
Илья Кутепов
Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпиаде - сквозь слезы и дрожь. И выиграла ее
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
«Краснодар» проиграл «Сарпсборгу» в товарищеском матче в Испании
Тренер «Динамо» прокомментировал результат товарищеского матча против датского клуба
Клопп: «Мне нравилось правило выездного гола в Лиге чемпионов. Но мы играем не для того, чтобы хоть как-то пройти дальше»
Карраскаль 15 февраля вылетит из Аргентины на медобследование перед переходом в ЦСКА
«Динамо» сыграло вничью с «Вендсюсселем» в товарищеском матче в Турции
Кошкин покидает пост директора по маркетингу и коммерции «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» победил «Мольде» в товарищеском матче
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости