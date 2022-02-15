«Спартак» привлек к тренировкам с основой молодого защитника Агапова

15 февраля начался третий подготовительный сбор «Спартака», сообщает сайт клуба.

Команда прилетела в турецкую Анталью, добралась оттуда до города Белек и после заселения в отель провела насыщенную тренировку под руководством Паоло Ваноли.

Из тех, кто работал на сборах в ОАЭ, в Турцию не прилетели защитники Павел Маслов и Илья Кутепов.

Паша остался в Москве для планового обследования. В августе прошлого года он перенес операцию по восстановлению целостности сухожилий четырехглавых мышц и продолжает восстанавливаться. Илья также проходит реабилитацию после повреждения.

Тренерский штаб привлек к тренировкам с основой молодого центрального защитника Илью Агапова. В этом сезоне 21-летний игрок провел десять матчей за «Спартак-2» в ФНЛ.

Сбор красно-белых в Белеке продлится до 19 февраля, после чего в Москве начнется недельный цикл подготовки к дерби с ЦСКА.