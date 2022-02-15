Тюкавин: «Хорошо, что обошел Смолова по голам на сборах»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями после контрольной игры с датским «Венсюсселем» (2:2), в которой он отметился дублем.

— Какой из двух голов вам больше понравился?

— Оба получились хорошими. В первом эпизоде Себа здорово прострелил на ближнюю штангу, а во втором Клинтон внешней стороной стопы подал, я выпрыгнул и отправил мяч в дальний угол. Красиво получилось, — цитирует Тюкавина сайт «Динамо».

— Благодаря этому дублю вы обошли Федора Смолова в списке лучшим бомбардиров зимних сборов. Соперничаете с ним в этом компоненте?

— Нет, не соперничаем, но хорошо, что его обошел. У нас есть еще по одной игре, будем стараться и дальше забивать.