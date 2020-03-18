«Спартак» приостановил тренировки на неделю

Из-за паузы в чемпионате России «Спартак» на неделю приостановил тренировки, сообщает официальный сайт клуба. Ранее чемпионат России был прерван в связи с пандемией коронавируса.

— В связи с паузой в розыгрыше Тинькофф российской премьер-лиги ФК «Спартак-Москва» принял решение приостановить тренировки первой команды на базе в Тушине до 26 марта, — говорится в сообщении. — Игроки команды переходят на индивидуальный режим занятий в домашних условиях до возобновления полноценного тренировочного процесса на клубной базе.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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