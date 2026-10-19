Защитник «Спартака» Парада: «Круто играть на ноль дома и забирать три очка»

Защитник «Спартака» Виктор Парада в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

«Ситуация сейчас хорошая. Думаю, круто играть на ноль дома и забирать три очка. Команда играла очень хорошо: мы создали много моментов. Очень рады результату матча с «Рубином», — сказал Парада «СЭ».

«Спартак» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах и с 23 очками вышел на третье место в таблице РПЛ, обойдя ЦСКА (22 очка) и «Краснодар» (22). «Рубин» с 12 очками остается на восьмой позиции.

В следующем туре, 25 октября, «Спартак» сыграет в гостях с ЦСКА.