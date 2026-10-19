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Врач ЦСКА Безуглов сообщил, что Акинфеев может приступить к тренировкам на поле в ноябре

Врач ЦСКА Безуглов сообщил, что Акинфеев может приступить к тренировкам на поле в ноябре

Сергей Ярошенко

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может возобновить тренировки на поле в ноябре, сообщает главный врач клуба Эдуард Безуглов.

«Акинфеев восстанавливается, делает в зале большую работу. Шаг за шагом двигаемся, видна позитивная динамика, это самое главное. Может ли приступить к тренировкам на поле в ноябре? Почему нет?» — цитирует Безуглова ТАСС.

Акинфеев получил травму 4 апреля в матче 23-го тура РПЛ против «Акрона» (2:1). С тех пор 40-летний голкипер не принимал участия в официальных встречах.

Безуглов также сообщил о повреждении полузащитника Матеуса Алвеса, полученном в матче 11-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:3).

«Матеус Алвес в конце матча с «Динамо» получил повреждение приводящей мышцы. Будем оценивать степень тяжести, все сообщим дополнительно», — сказал Безуглов.

Кроме того, Безуглов рассказал о восстановлении Мойзеса, Дмитрия Баринова и Милана Гайича.

«Мойзес в пятницу прилетел в Москву. Был на стадионе, начал реабилитацию. Лишнего веса нет, настроение хорошее. У него все идет по плану. Что касается Димы Баринова, то у него все идет с опережением. Он прям пашет и пашет. Милан Гайич тоже активно трудится каждый день. На стадионе с 8 часов утра идет большая работа. Планируем, что он с первого дня зимних сборов уже будет тренироваться с командой в общей группе», — добавил Безуглов.

Армейцы с 22 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Источник: ТАСС
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Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Эдуард Безуглов
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Александр Соболев
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Иван Обляков
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П
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Маркиньос

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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
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