Врач ЦСКА Безуглов сообщил, что Акинфеев может приступить к тренировкам на поле в ноябре

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может возобновить тренировки на поле в ноябре, сообщает главный врач клуба Эдуард Безуглов.

«Акинфеев восстанавливается, делает в зале большую работу. Шаг за шагом двигаемся, видна позитивная динамика, это самое главное. Может ли приступить к тренировкам на поле в ноябре? Почему нет?» — цитирует Безуглова ТАСС.

Акинфеев получил травму 4 апреля в матче 23-го тура РПЛ против «Акрона» (2:1). С тех пор 40-летний голкипер не принимал участия в официальных встречах.

Безуглов также сообщил о повреждении полузащитника Матеуса Алвеса, полученном в матче 11-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:3).

«Матеус Алвес в конце матча с «Динамо» получил повреждение приводящей мышцы. Будем оценивать степень тяжести, все сообщим дополнительно», — сказал Безуглов.

Кроме того, Безуглов рассказал о восстановлении Мойзеса, Дмитрия Баринова и Милана Гайича.

«Мойзес в пятницу прилетел в Москву. Был на стадионе, начал реабилитацию. Лишнего веса нет, настроение хорошее. У него все идет по плану. Что касается Димы Баринова, то у него все идет с опережением. Он прям пашет и пашет. Милан Гайич тоже активно трудится каждый день. На стадионе с 8 часов утра идет большая работа. Планируем, что он с первого дня зимних сборов уже будет тренироваться с командой в общей группе», — добавил Безуглов.

Армейцы с 22 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

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