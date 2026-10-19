Капитан «Рубина» Вуячич: «Следующие два матча будут определяющими для нас»

Капитан «Рубина» Игор Вуячич в разговоре с «СЭ» высказался о результатах команды в РПЛ.

24 октября «Рубин» примет «Крылья Советов» в матче чемпионата России, 28 октября команда Артиги сыграет со «Спартаком» в Кубке.

«Артига сказал, что следующие два матча будут определяющими для нас? Согласен с ним. Нужно опустить голову вниз и просто работать. Только так можно достичь хорошего результата для нас», — сказал Вуячич «СЭ».

18 октября казанская команда уступила «Спартаку» со счетом 0:4 в 11-м туре РПЛ. «Рубин» набрал 12 очков занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.