Орлов: «Раньше Луис Энрике играл вальяжно. Теперь все поменялось!»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» похвалил полузащитника «Зенита» Луиса Энрике за самоотдачу в матче с «Ахматом» (3:2). Орлов отметил, что отношение бразильца к игре заметно изменилось.

— Луис Энрике сегодня пахал весь матч! Молодец, просто молодец! Какая самоотдача! И вообще, мотивация у Луиса сейчас совсем другая. Помните те игры, которые он проводил поначалу? Вальяжненько так было, да? А теперь абсолютно все поменялось! Молодцы, поняли, набрали форму. Хорошо, хорошо!

При этом у Педро сегодня не пошла игра. Но это заслуга «Ахмата», который фактически выключил бразильца из игры. А Луис Энрике, наоборот, был очень активен, много работал. Его хочется особо отметить, — сказал Орлов «СЭ».

В сезоне-2026/27 на счету 25-летнего бразильца 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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